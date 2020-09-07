Врач оценила необходимость интервального питания
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«Независимо от того, что я, как специалист-эндокринолог, всегда за дробное питание, считается, что четыре раза в день надо употреблять пищу. Это с позиции гликемии правильно, с позиции пищеварения правильно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, в каких-то случаях пациентам предлагают принимать пищу три раза в день и делать два перекуса.
Как отметила Маркова, она категорически против интервального питания и голодных диет, поскольку это не физиологично с позиции эндокринной системы.
Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал об основах здорового питания.