Врач оценила необходимость интервального питания

Заведующая эндокринологическим отделением, врач-эндокринолог Городской клинической больницы №52 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Маркова оценила необходимость интервального питания.

«Независимо от того, что я, как специалист-эндокринолог, всегда за дробное питание, считается, что четыре раза в день надо употреблять пищу. Это с позиции гликемии правильно, с позиции пищеварения правильно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в каких-то случаях пациентам предлагают принимать пищу три раза в день и делать два перекуса.

Как отметила Маркова, она категорически против интервального питания и голодных диет, поскольку это не физиологично с позиции эндокринной системы.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал об основах здорового питания.