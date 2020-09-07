В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Ростовской области выздоровели 84% заболевших COVID-19. Их число достигло 15 059 человек.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Татьяна Макеева
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего в области выявлено 17 936 случаев коронавируса. В настоящее время насчитывается более 2,5 тыс. активных больных, из которых у 1352 заболевание протекает в лёгкой или бессимптомной форме.

Также стало известно, что в Кировской области зафиксировали 63 случая COVID-19 за сутки. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на оперштаб.

С начала наблюдения выявлено 7099 заболевших.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране.

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