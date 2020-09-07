Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране.
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы РФ

Об этом сообщает РИА Новости.

«Говорить о том, что сегодня всё успокоилось, рано», — сказал Мурашко, демонстрируя на конкурсе «Лидеры России» график появления новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более чем у 0,6% россиян с 1 января 2020 года был подтверждён коронавирус.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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