В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, семь — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 21 — при скрининге здорового населения», — уточнил Аксёнов.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2845 случаев коронавируса.
Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе отменили обязательную обсервацию вахтовиков, связанную с пандемией. Как сообщает URA.RU, соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.
«Слова «обеспечить обсервацию» заменить словами «рекомендовать обеспечить обсервацию», — говорится в документе.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране.