В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Крыму зафиксировали 47 случаев COVID-19, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, семь — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 21 — при скрининге здорового населения», — уточнил Аксёнов.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2845 случаев коронавируса.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе отменили обязательную обсервацию вахтовиков, связанную с пандемией. Как сообщает URA.RU, соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

«Слова «обеспечить обсервацию» заменить словами «рекомендовать обеспечить обсервацию», — говорится в документе.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране.

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