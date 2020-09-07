В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Крыму зафиксировали 47 случаев COVID-19, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, семь — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 21 — при скрининге здорового населения», — уточнил Аксёнов.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2845 случаев коронавируса.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе отменили обязательную обсервацию вахтовиков, связанную с пандемией. Как сообщает URA.RU, соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

«Слова «обеспечить обсервацию» заменить словами «рекомендовать обеспечить обсервацию», — говорится в документе.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране.