Врач рассказал о профилактике пневмонии

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Врач общей практики ГКБ №13 Кирилл Глибко рассказал о профилактике пневмонии.
Врач рассказал о профилактике пневмонии
  • Pixabay

«Если вы попали под дождь, дома в первую очередь примите горячий душ, вытритесь, выпейте чашку горячего чая, чтобы внутренне прогреться. Это лучшее прогревание, чем алкогольные напитки. Затем наденьте шерстяные носки, ноги должны быть в тепле», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, просто так здоровый организм не простудится, поскольку организм — это такая система. Или человек уже был простужен, или произошло сильное переохлаждение.

Кроме того, Глибко советует использовать вакцину от пневмонии и от гриппа.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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