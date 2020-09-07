Эксперт рассказал о вакцинации против COVID-19 и гриппа

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Директор Иркутского противочумного научно-исследовательского института Сибири и Дальнего Востока доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов рассказал о вакцинации против COVID-19 и гриппа.
Эксперт рассказал о вакцинации против COVID-19 и гриппа
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«Вопрос, что предпочесть, вообще не должен стоять. От гриппа прививаться надо. Обязательно. Если сравнивать с SARS-CoV-2, то опасность вируса гриппа ничуть не меньше», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, вирус гриппа более контагиозный и активно мутирует, каждый год обнаруживается новый штамм.

Как отметил Балахонов, прививки от гриппа доказали свою эффективность, а привиться желательно до развития эпидемического процесса, то есть до ноября.

«Так что ещё раз подчеркну значимость любой вакцинации. Это один из самых эффективных способов профилактики массовых эпидемических осложнений. Его эффективность доказана на многих инфекционных заболеваниях», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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