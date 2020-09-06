Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ призвал «фильтровать» информацию и не верить слухам о новом карантине в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.
Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве
  • РИА Новости

«Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью», — сказал мэр Москвы.

Он также заверил, что в случае возникновения критической ситуации власти столицы будут реагировать.

«Но заранее закапывать себя и говорить: «Ужас-ужас» — это не стоит. Давайте будем более оптимистичными», — призвал Собянин.

Ранее мэр заявил, что значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию во время пика заболеваемости коронавирусом в столице.

Начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

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