Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ призвал «фильтровать» информацию и не верить слухам о новом карантине в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью», — сказал мэр Москвы.

Он также заверил, что в случае возникновения критической ситуации власти столицы будут реагировать.

«Но заранее закапывать себя и говорить: «Ужас-ужас» — это не стоит. Давайте будем более оптимистичными», — призвал Собянин.

Ранее мэр заявил, что значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию во время пика заболеваемости коронавирусом в столице.

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