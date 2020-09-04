Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о естественной иммунизации значительной части москвичей.

Об этом Сергей Собянин сказал в беседе с телеканалом НТВ.

«Конечно, вирус никуда не ушёл, надо отдать должное, но при этом мы самое пиковое заболевание прошли, причём прошли в щадящем режиме, без какой-то гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали, но прошли. Всё-таки значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию, санитарные меры, которые мы вводили, — всё это сгладило и увело пандемию на такой уровень, который приемлем для того, чтобы мы нормально работали и жили», — сказал Собянин.

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