Иммунолог напомнил о мерах профилактики COVID-19

Иммунолог Владимир Болибок напомнил о мерах профилактики COVID-19.

«Если вы носите маску, вы себя защищаете, а если вы при этом ещё вирусовыделитель, то вы и окружающих защищаете. Если один здоровый, а другой вирусный, то две маски, надетые на каждый нос, значительно снижают вероятность передачи этой инфекции», — цитирует эксперта kp.ru.

По его словам, на фоне поступающих сообщений о коронавирусе и гриппе люди стали более ответственно относиться к своему здоровью.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.