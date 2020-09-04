Иммунолог напомнил о мерах профилактики COVID-19

Короткая ссылка
Иммунолог Владимир Болибок напомнил о мерах профилактики COVID-19.
Иммунолог напомнил о мерах профилактики COVID-19
  • Reuters

«Если вы носите маску, вы себя защищаете, а если вы при этом ещё вирусовыделитель, то вы и окружающих защищаете. Если один здоровый, а другой вирусный, то две маски, надетые на каждый нос, значительно снижают вероятность передачи этой инфекции», — цитирует эксперта kp.ru.

По его словам, на фоне поступающих сообщений о коронавирусе и гриппе люди стали более ответственно относиться к своему здоровью.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить