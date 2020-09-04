Иммунолог рассказал о рисках при одновременном заболевании гриппом и COVID-19
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- АГН «Москва»
«Два тяжелейших заболевания в одном организме — это ситуация крайне тяжёлая», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, необходимо минимизировать возможность заболевания, а если оно произошло, то нужно минимизировать тяжесть течения обеих инфекций.
Единственным способом оградить себя от риска заболевания Прокопенко считает вакцинацию.
Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.