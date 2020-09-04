Иммунолог рассказал о рисках при одновременном заболевании гриппом и COVID-19

Аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко рассказал о рисках при одновременном заболевании гриппом и COVID-19.

«Два тяжелейших заболевания в одном организме — это ситуация крайне тяжёлая», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, необходимо минимизировать возможность заболевания, а если оно произошло, то нужно минимизировать тяжесть течения обеих инфекций.

Единственным способом оградить себя от риска заболевания Прокопенко считает вакцинацию.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.