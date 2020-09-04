Росприроднадзор назвал удручающими итоги проверки объектов «Норникеля»

Итоги проверки ряда объектов «Норникеля» представляют удручающую картину, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«У нас идут проверочные мероприятия, которые поручил провести президент (России Владимир Путин. — RT), и эти проверочные мероприятия, к сожалению, нам представляют удручающую картину по ряду объектов. Мы видим тенденцию, что компании есть к чему стремиться», — цитирует её ТАСС.

Глава Росприроднадзора также рассказала о «странной тенденции» передачи объектов «Норникеля» от крупных собственников к более мелким.

«Мы видим одну странную тенденцию: передачу объектов от крупных собственников к своим зависимым обществам, так их назовём. С 2010 года они последовательно передавали часть объектов», — отметила она.

По её словам, «Норникель» пока не представил план по восстановлению экологии на месте разлива дизельного топлива в Норильске, а также не обозначил сумму предполагаемого компанией ущерба.

«Мы предъявили расчёт ущерба, ждем соответствующей реакции от компании, которая заявила, что зарезервировала деньги», — сообщила Радионова.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии, почти в 148 млрд рублей.

По предварительным оценкам учёных, реабилитация экологии после ЧП в Норильске займёт от пяти до десяти лет.

«Норникель» заявил о намерении провести независимую экспертизу по вопросам экологии после ЧП на ТЭЦ в Норильске.