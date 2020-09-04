Росприроднадзор назвал удручающими итоги проверки объектов «Норникеля»

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Итоги проверки ряда объектов «Норникеля» представляют удручающую картину, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Росприроднадзор назвал удручающими итоги проверки объектов «Норникеля»
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю

«У нас идут проверочные мероприятия, которые поручил провести президент (России Владимир Путин. — RT), и эти проверочные мероприятия, к сожалению, нам представляют удручающую картину по ряду объектов. Мы видим тенденцию, что компании есть к чему стремиться», — цитирует её ТАСС.

Глава Росприроднадзора также рассказала о «странной тенденции» передачи объектов «Норникеля» от крупных собственников к более мелким.

«Мы видим одну странную тенденцию: передачу объектов от крупных собственников к своим зависимым обществам, так их назовём. С 2010 года они последовательно передавали часть объектов», — отметила она.

По её словам, «Норникель» пока не представил план по восстановлению экологии на месте разлива дизельного топлива в Норильске, а также не обозначил сумму предполагаемого компанией ущерба. 

«Мы предъявили расчёт ущерба, ждем соответствующей реакции от компании, которая заявила, что зарезервировала деньги», — сообщила Радионова.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии, почти в 148 млрд рублей.

По предварительным оценкам учёных, реабилитация экологии после ЧП в Норильске займёт от пяти до десяти лет.

«Норникель» заявил о намерении провести независимую экспертизу по вопросам экологии после ЧП на ТЭЦ в Норильске.

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