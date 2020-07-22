«Норникель» выбрал компанию для независимой экспертизы ЧП в Норильске

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Компания «Норникель» заявила о намерении провести независимую экспертизу по вопросам экологии после ЧП на ТЭЦ в Норильске.
«Норникель» выбрал компанию для независимой экспертизы ЧП в Норильске
  • © РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

«Для проведения независимой экспертизы в связи с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 была выбрана компания мирового класса, специализирующаяся на экологическом консалтинге, — ERM», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила,что реабилитация экологии после разлива дизельного топлива в Норильске, по предварительным оценкам учёных, займёт от пяти до десяти лет.

Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии, почти в 148 млрд рублей.

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