«Норникель» выбрал компанию для независимой экспертизы ЧП в Норильске

Компания «Норникель» заявила о намерении провести независимую экспертизу по вопросам экологии после ЧП на ТЭЦ в Норильске.

«Для проведения независимой экспертизы в связи с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 была выбрана компания мирового класса, специализирующаяся на экологическом консалтинге, — ERM», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила,что реабилитация экологии после разлива дизельного топлива в Норильске, по предварительным оценкам учёных, займёт от пяти до десяти лет.

Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии, почти в 148 млрд рублей.