Врач оценила возможность прививок во время беременности

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Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Екатерина Фёдорова оценила необходимость прививок во время беременности.
Врач оценила возможность прививок во время беременности
  • РИА Новости

«Строго запрещена прививка от гриппа в первом триместре беременности, поскольку происходит развитие эмбриона, формируются внутренние органы и системы плода, а прививка может стать причиной пороков развития», — заявила она в беседе с изданием «Ридус».

По её словам, если беременная мало контактирует с окружающими, тогда лучше привиться членам её семьи, например супругу, родителям, старшим детям.

Фёдорова также напомнила, что в течение всей беременности не допускаются прививки, содержащие живые вирусы и бактерии. Например, это прививки от туберкулёза, полиомиелита, оспы, краснухи.

Как сообщал ранее портал URA.RU, врач Максим Стародубцев, глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», рассказал о правилах вакцинации.

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