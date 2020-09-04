В Красноярском крае начата проверка соблюдения прав ребёнка-инвалида

Прокуратура Красноярского края организовала проверку соблюдения прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья, которого в одной из городских школ предложили сфотографировать отдельно от класса.

Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на надзорное ведомство региона.

«Прокуратурой Красноярского края по сообщениям средств массовой информации организована проверка соблюдения прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья при фотографировании класса на торжественной линейке в школе», — подчеркнули в ведомстве.

2 сентября мама мальчика-инвалида Анастасия Смирнова рассказала, что учительница предложила сфотографировать её сына отдельно от всего класса.

В Комитете образования Красноярска подтвердили, что такой случай имел место, но отметили, что конфликт исчерпан.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проконтролирует обеспечение жильём ребёнка-инвалида из Казани.