В Красноярском крае начата проверка соблюдения прав ребёнка-инвалида

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Прокуратура Красноярского края организовала проверку соблюдения прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья, которого в одной из городских школ предложили сфотографировать отдельно от класса.
В Красноярском крае начата проверка соблюдения прав ребёнка-инвалида
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на надзорное ведомство региона.

«Прокуратурой Красноярского края по сообщениям средств массовой информации организована проверка соблюдения прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья при фотографировании класса на торжественной линейке в школе», — подчеркнули в ведомстве.

2 сентября мама мальчика-инвалида Анастасия Смирнова рассказала, что учительница предложила сфотографировать её сына отдельно от всего класса.

В Комитете образования Красноярска подтвердили, что такой случай имел место, но отметили, что конфликт исчерпан.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проконтролирует обеспечение жильём ребёнка-инвалида из Казани.

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