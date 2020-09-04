В Красноярском крае начата проверка соблюдения прав ребёнка-инвалида
- РИА Новости
Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на надзорное ведомство региона.
«Прокуратурой Красноярского края по сообщениям средств массовой информации организована проверка соблюдения прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья при фотографировании класса на торжественной линейке в школе», — подчеркнули в ведомстве.
2 сентября мама мальчика-инвалида Анастасия Смирнова рассказала, что учительница предложила сфотографировать её сына отдельно от всего класса.
В Комитете образования Красноярска подтвердили, что такой случай имел место, но отметили, что конфликт исчерпан.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проконтролирует обеспечение жильём ребёнка-инвалида из Казани.