Генпрокуратура проконтролирует обеспечение жильём ребёнка-инвалида из Казани

Генпрокуратура РФ после публикации RT взяла на контроль дело об обеспечении жильём ребёнка-инвалида из Казани Ильдара Гисматуллина. Мать мальчика Лилия Гисматуллина уже два года судится с местными чиновниками, доказывая, что сын имеет право на получение отдельной квартиры. В мэрии Казани утверждают, что Ильдар не может претендовать на жильё, так как не признан малоимущим, и ему положена жилищная субсидия. Представители прокуратуры с этой позицией не согласны и через суд пытаются обязать администрацию вне очереди предоставить Ильдару квартиру по договору соцнайма. Ранее Следственный Комитет в Татарстане уже неоднократно возбуждал уголовные дела в отношении чиновников муниципалитетов, которые под разными предлогами отказывали инвалидам в получении положенного по закону жилья.

© Фото из личного архива

Генеральная прокуратура РФ проследит, чтобы герой материала RT 15-летний ребёнок-инвалид из Казани Ильдар Гисматуллин получил положенное ему по закону жильё, сообщили в надзорном ведомстве.

«В феврале 2020 года по результатам проверки обращения матери ребёнка-инвалида Гисматуллиной Л.Н. прокурор г. Казани обратился с иском в суд в интересах несовершеннолетнего ребёнка-инвалида к исполнительному комитету МО (муниципального образования. — RT) г. Казани с требованием обязать вне очереди предоставить по договору социального найма благоустроенное жилое помещение. Решением Вахитовского районного суда г. Казани от 03.06.2020 иск прокурора был оставлен без удовлетворения. Не согласившись с указанным решением, прокурор г. Казани 26.06.2020 внёс апелляционное представление в Верховный Суд Республики Татарстан, которое в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Рассмотрение дела взято Генеральной прокуратурой Российской Федерации на контроль», — заявили RT представители ведомства.

«Пойдём до конца»

Ранее RT рассказывал историю 15-летнего Ильдара Гисматуллина.

У мальчика энцефалотригеминальный ангиоматоз (синдром Штурге-Вебера), который проявляется у него в виде опухоли сосудов головного мозга и сопровождается тяжёлыми сопутствующими заболеваниями: левосторонним гемипарезом, оперированной глаукомой, интеллектуальной недостаточностью, а также локализованной (фокальной) симптоматической эпилепсией.

Согласно приказу Минздрава России от 29 ноября 2012 года №987н, эпилепсия с частыми припадками входит в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.

В соответствии со ст. 51 и 57 Жилищного кодекса (ЖК) РФ Ильдару положено предоставление вне очереди отдельного жилья по договору соцнайма.

Но чиновники выделять больному ребёнку квартиру не спешат. Мать мальчика Лилия Гисматуллина добиваться улучшения жилищных условий начала ещё в мае 2018 года.

На тот момент Гисматуллины жили в квартире площадью 57,8 кв. м. В одной комнате — сестра Лилии вместе с младшим сыном, в другой сама Лилия, её мама и Ильдар. При этом бабушка болела раком и фактически умерла на глазах Ильдара. Из-за переживаний у мальчика участились эпилептические приступы.

Обращения Лилии в администрацию Вахитовского и Приволжского районов ИКМО Казани результата не принесли.

Чиновники отказывались ставить на учёт Ильдара как нуждающегося в жилье, ссылаясь на обеспеченность семьи жилой площадью сверх учётной нормы.

Прокурор Вахитовского района города Казани опротестовал решение чиновников. 27 августа 2019 года Ильдар всё-таки был поставлен на учёт, но жилья так и не получил. В итоге прокурор Казани подал исковое заявление в суд на исполком муниципального образования.

13 августа в Верховном суде РТ состоялось первое заседание по рассмотрению апелляционного представления прокурора города Казани.

«На заседание явился представитель прокуратуры города Казань, представитель прокуратуры Республики Татарстан, общественник от прокуратуры. Все выступили и очень мощно высказались. До судебного заседания они нам сказали: «Мы пойдем до конца, вы не переживайте», — рассказывает RT мать мальчика Лилия Гисматуллина. — К сожалению, представитель исполкома не явился. Нас выслушали, но считают необходимым, чтобы прокуратура Республики обеспечила явку представителя исполкома, и затребовали учётное дело. Впервые за два года я не плакала в суде и не переживала, потому что почувствовала себя под защитой. Большое за это спасибо».

27 августа должно состояться следующее заседание по делу Ильдара.

© Фото из личного архива

«Как быть нам?»

В июне RT направил запрос в аппарат правительства Республики Татарстан с просьбой помочь тяжелобольному ребёнку и оперативно решить проблему с жильём, так как речь идёт о его здоровье. Однако запрос в итоге был перенаправлен в мэрию Казани.

В справке, присланной из мэрии Казани, чиновники поясняют, что Ильдар был принят на учёт в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий по договору социального найма в связи с заболеванием.

В то же время в мэрии утверждают, что жильё из муниципального фонда предоставляется малоимущим (Гисматуллины в эту категорию не входят). При этом там отмечают, что инвалиды, не признанные малоимущими, имеют право на субсидию.

«В соответствии со статьей 8.2 Закона Республики Татарстан от 08 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», инвалидам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса РФ, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в данном перечне, признанным в установленном порядке нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, вставшим на учет после 1 января 2005 года, предоставляется жилищная субсидия (единовременная денежная выплата) на приобретение жилого помещения», — говорят в ведомстве.

По словам Лилии, размер субсидии в их случае составит около 1,5 млн рублей.

«Субсидию дают на определённое время — около 2 месяцев, в течение которых получатель обязан направить эти средства на целевое использование, — объясняет Гисматуллина. — Если за это время не удастся взять ипотеку, кредит, найти деньги и добавить на покупку квартиры, то субсидию необходимо вернуть. В Казани за 1,5 млн рублей можно купить только комнату в общежитии. Как брать ипотеку — тоже не ясно. У нас с Ильдаром общий доход — 25 тысяч рублей на двоих. Из этих денег 6 тысяч уходит на оплату коммунальных услуг, 4400 — на занятия иппотерапией и 4 тысячи — на лекарства. Остаётся 11 тысяч, которые я умудряюсь разделить на питание, одежду и образование Ильдара. При этом субсидию дают не опекуну, а ребёнку-инвалиду. Понятно, когда субсидию получает взрослый инвалид II группы, ему разрешают работать, и он может получить ипотеку. Но как быть нам?».

Стоить отметить, что ответ на запрос RT пришёл из мэрии Казани в начале августа. Чиновники заявили, что правительством Республики предпринимаются все возможные меры для разрешения сложившейся ситуации в рамках законодательства. Однако администрация не смогла обеспечить явку своего представителя на судебное заседание, что затянуло процесс ещё на две недели.

«Неподъёмная ипотека»

Эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко отмечает, что даже в случае льготного ипотечного кредитования со ставкой 0%, ежемесячные выплаты станут для матери-одиночки, воспитывающей тяжелобольного сына, неподъёмными.

«Ипотечный платёж по квартире в среднем по стране с учётом сниженных ставок составляет около 17 тысяч рублей, — комментирует эксперт. — У этой женщины нет дохода, она живёт вдвоём с сыном на пособия. В этой ситуации кредит ей не дадут никогда, потому что после погашения ежемесячного платёжа у неё должны оставаться деньги на нормальную жизнь».

Гордейко подчеркивает, что приобретение квартиры в собственность несёт определённые финансовые последствия, такие как: ежегодный налог на имущество, расходы на коммунальные платежи, которые могут разниться в зависимости от дома, взносы на капремонт и прочее.

«Матери-одиночке ребёнка-инвалида каждый потраченный рубль, а квартира в собственности — это траты, — будет неподъёмным. Даже если она купит на субсидию однокомнатную квартиру, у неё может не хватить денег на её ремонт и оборудование для тяжелобольного сына, которому необходимы определённые условия для комфортного проживания. Моё субъективное мнение, что реальной помощью в её случае был бы механизм предоставления ей полностью оборудованной квартиры по договору социального найма».

Уголовные дела

Между тем после публикации о ситуации с предоставлением Ильдару квартиры, в редакцию RT обратились сразу несколько семей с детьми-инвалидами, которые пожаловались на ту же проблему, связанную с отказами чиновников в обеспечении жильём.

В июне этого года Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных сотрудников исполнительного комитета и муниципальных учреждений Зеленодольского района Татарстана.

По версии следствия, в период с 2009 по 2020 год в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей 15 семей, воспитывающих детей-инвалидов, не получили вне очереди причитающиеся им, согласно федеральному законодательству, жилые помещения.