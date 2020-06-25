Мать из Казани добивается предоставления жилья тяжелобольному ребёнку

Более двух лет мать-одиночка из Казани Лилия Гисматуллина добивается, чтобы её тяжелобольному сыну-инвалиду предоставили положенное законом жильё. Однако сотрудники городской администрации Казани неоднократно отказывались ставить ребёнка на учёт как нуждающегося во внеочередном получении жилья, ссылаясь на местное законодательство. После вмешательства прокуратуры и Верховного суда мальчика внесли в списки внеочередников, но квартиру так и не выделили. Вахитовский районный суд, в котором Гисматуллина оспаривала бездействие чиновников, пришёл к выводу, что инвалиду положена не квартира, а субсидия, но и её чиновники выдавать не спешат.

© Фото из личного архива Лилии Гисматуллиной

У 15-летнего жителя Казани Ильдара Гисматуллина редкий диагноз — энцефалотригеминальный ангиоматоз (синдром Штурге-Вебера). У Ильдара он проявляется в виде опухоли сосудов головного мозга и сопровождается тяжёлыми сопутствующими заболеваниями: левосторонним гемипарезом, оперированной глаукомой, интеллектуальной недостаточностью, а также локализованной (фокальной) симптоматической эпилепсией.

«Опухоль неизлечимая и неоперабельная, так как имеет большую площадь поражения, — рассказала RT мать мальчика Лилия Гисматуллина. — Когда я родила Ильдара, врачи настаивали на том, чтобы я оставила его в роддоме. Говорили, что он не проживёт больше года, но я не могла от него отказаться — он мой единственный ребёнок».

Лилия — мать-одиночка. По её словам, родной отец Ильдара ушёл из семьи, узнав о диагнозе сына.

С полуторамесячного возраста мальчик постоянно наблюдается в стационаре неврологического отделения Детской республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

«До шести лет у нас были очень тяжёлые приступы эпилепсии, с которыми нас каждый раз забирали в реанимацию, — вспоминает Лилия. — Два раза в год мы обязательно в плановом порядке ложимся в больницу, а после больницы — в хоспис. Стандартная госпитализация в хосписе — 21 день, но иногда мы там бываем чаще — в зависимости от состояния здоровья».

Из-за тяжести заболевания врачи с рождения оформили мальчику медицинский отвод от прививок.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Ильдар хорошо учится. У него много дипломов и наград за участие в различных конкурсах, а также звание «Ребёнок доброй воли» за помощь Казанскому хоспису. Посещая концерты и спортивные мероприятия, он приглашает к больным детям артистов и звёзд спорта.

По его просьбе в хоспис приезжали народный артист Татарстана и заслуженный артист России Салават Фатхетдинов, ВИА «Волга-Волга», певец Элвин Грей, спортсмены из волейбольного клуба «Зенит-Казань». А недавно мальчик попросил у представителя местного бизнеса в качестве подарка на свой день рождения сделать ремонт в детской игровой комнате хосписа, а в период пандемии собирал деньги на продукты и средства гигиены для маленьких пациентов.

Лилия признаётся, что периодически Ильдару приходится сталкиваться с жестокостью людей, но она учит его не обращать на это внимания. Про себя женщина рассказывает, что очень тяжело проходила стадию принятия болезни сына.

«Я долго не могла смириться с этой ситуацией, но как только приняла её, научилась с этим жить. Бывает, что я плачу, но стараюсь не унывать. Уныние — тяжкий грех», — говорит женщина.

Необходимы покой и тишина

Согласно приказу Минздрава России от 29 ноября 2012 года №987н, эпилепсия с частыми припадками входит в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Поэтому в соответствии со ст. 51 и 57 Жилищного кодекса (ЖК) РФ Ильдару положено предоставление вне очереди отдельного жилья по договору соцнайма.

© Фото из личного архива Лилии Гисматуллиной

«Во время приступа Ильдар теряет сознание, а после того как купируется приступ, ему необходимы полный покой и тишина, — объясняет его мать. — Когда он болеет, в комнате никто не должен находиться. Он закрывает голову руками и целыми днями спит. Отказывается от еды, его рвёт. Всё это очень тяжело проходит».

Гисматуллины живут в двухкомнатной квартире площадью 57,8 кв. м.

«Одна комната наша, а в соседней живут моя 49-летняя сестра и её младший сын — студент», — поясняет Лилия.

При этом собственниками квартиры, помимо самой женщины, являлись её мать, сестра и старший сын сестры, проживающий отдельно.

Дошло до Верховного суда

По словам Гисматуллиной, первый раз она подала документы на улучшение жилищных условий в мае 2018 года по совету знакомой, у которой тоже тяжелобольной ребёнок. Но в постановке на учёт ей было отказано. В конце июня у матери Лилии врачи обнаружили рак печени четвёртой стадии.

«Маме было очень плохо, я ухаживала за ней, врачи оказывали ей паллиативную помощь на дому, — вспоминает женщина. — И всё это на глазах у Ильдара, потому что мы жили втроём в одной комнате. В августе я ещё раз отнесла документы в управление жилищной политики Исполнительного комитета муниципального образования (ИКМО) города Казани. Объясняла там, что Ильдар не должен находиться с тяжелобольным человеком в одной комнате, что нервные потрясения провоцируют у него приступы эпилепсии, но всем было плевать».

29 августа глава администрации Вахитовского и Приволжского районов ИКМО Казани отказал Ильдару Гисматуллину в постановке на учёт как нуждающемуся в улучшении жилищных условий, утверждая, что семья обеспечена жилой площадью 14,27 кв. м на каждого её члена, и это превышает учётную норму (12 кв. м на человека).

Через несколько дней после отказа чиновников мать Лилии умерла. Оправившись от потери, женщина подала в суд.

Дело дошло до Верховного суда, который в марте 2019 года обязал администрацию повторно рассмотреть заявление о постановке Ильдара на учёт.

Продолжали отказывать

Однако глава администрации Вахитовского и Приволжского районов ИКМО Казани ещё раз отказал Гисматуллиной, вновь назвав в качестве причины то, что семья обеспечена жилой площадью сверх учётной нормы (на этот раз, учитывая смерть матери Лилии, обеспеченность составила 19,27 кв. м на человека против 12 кв. м по норме).

Это решение опротестовал прокурор Вахитовского района города Казани, и 27 августа 2019 года Ильдар был принят на учёт. В надзорном ведомстве отмечают, что отказы администрации являлись незаконными, поскольку нормы жилищного законодательства при постановке на учёт на основании п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ не требуют ещё каких-либо дополнительных условий, в том числе обеспеченности каждого члена семьи общей площадью в пределах учётной нормы.

Несмотря на требование прокуратуры предоставить тяжелобольному ребёнку жильё, ИКМО города Казани не предпринял действий по его выполнению. Специалисты надзорного ведомства внесли новое представление главе исполкома Денису Калинкину об устранении нарушений жилищного законодательства. Но и после этого он официально отказал Гисматуллину в получении квартиры.

«Они обманывают, издеваются и затягивают сроки, подвергая опасности моего ребёнка, — возмущается Лилия. — Сначала дожидались, когда не станет мамы, а теперь ждут, когда не станет Ильдара. Как говорится, нет тела — нет дела. Но мы собираемся очень долго жить. Долго и счастливо».

Субсидия вместо жилья

В конце февраля прокурор города Казани подал исковое заявление в суд на исполком. Из-за карантина заседания переносились, и лишь на днях Гисматуллина получила решение. Суд неожиданно счёл, что исполком не обязан предоставлять жилые помещения, поэтому исковые требования не могут быть удовлетворены.

«Право на обеспечение жильём инвалида может быть реализовано только посредством получения субсидии», — написано в решении.

Судья ссылается на постановление кабинета министров Республики Татарстан №236 от 18 апреля 2016 года, по которому выделение субсидии на приобретение жилья инвалидам, страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний, производится в порядке очерёдности. В решении отмечается, что субсидию предоставляет Минтруд РТ на основании списков граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, поступивших от исполнительных комитетов муниципальных образований.

RT обратился в Министерство труда, занятости и социальной защиты республики с просьбой прокомментировать ситуацию, однако там сообщили, что данный вопрос не находится в компетенции ведомства, и посоветовали обратиться в «соответствующий муниципалитет».

«Информация о данном ребёнке на текущий момент в министерство не передавалась», — сказали представители ведомства.

Как заявили RT в исполкоме, администрация предоставляет жильё по соцнайму в первую очередь малоимущим гражданам.

«Полномочия по предоставлению жилья другим категориям жителей муниципалитетам не переданы», — сказали в ведомстве.

При этом чиновники приняли Ильдара на учёт как страдающего тяжёлой формой заболевания в соответствии с приказом Минздрава РФ №987н.

Теперь же в администрации настаивают на том, что для рассмотрения вопроса выделения жилья в рамках полномочий исполкома Гисматуллины должны предъявить справку о доходах семьи. При этом заявления от Ильдара Гисматуллина на получение субсидии не поступало, поэтому информация о нём до сих пор не передана в Минтруд Республики Татарстан.

«На суде сотрудники администрации не говорили о том, что нам положено не жильё, а субсидия. Складывается впечатление, что казанские чиновники не подчиняются ни Конституции РФ, ни федеральным законам», — говорит Лилия.

Женщина также отметила, что их семья не может быть признана малоимущей, так как доход на двоих с ребёнком составляет 25 тыс. рублей.

«10 тысяч — пособие по уходу за инвалидом и 15 тысяч — пенсия. Но малоимущие — это одна категория граждан, которые имеют право на жильё, а человек, страдающий тяжёлыми формами хронических заболеваний, — другая. Малоимущности это никак не касается», — утверждает Лилия.

Решение суда незаконно

Адвокат коллегии «Вашъ юридический поверенный» Олег Ушков считает, что решение Вахитовского суда является незаконным, поскольку по действующему федеральному законодательству и законодательству Республики Татарстан Ильдар, как лицо, страдающее хроническим заболеванием, имеет право на предоставление жилья по договору социального найма вне очереди.

«Данное право предусмотрено как ст. 51 и 57 Жилищного кодекса РФ, так и законом Республики Татарстан от 13 июля 2007 года № 31-ЗРТ «О реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Татарстан и муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», — комментирует адвокат. — Предусмотренная законом РТ от 8 декабря 2004 года №63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» выдача субсидий на приобретение жилого помещения является в данном случае дополнительной мерой поддержки и не может подменять собой право гражданина на получение жилья по договору социального найма».

Эксперт также отметил, что постановление кабинета министров РТ, на которое ссылался суд, предписывает выдавать субсидии на приобретение жилья в собственность.

«Но это не означает, что сейчас ему не должны предоставить квартиру по договору социального найма», — заключил Ушков.

Как рассказали RT в прокуратуре Казани, сейчас специалисты ведомства изучают решение суда. После этого будет рассматриваться вопрос о возможности его апелляционного обжалования.

Прокуратура Татарстана организовала проверку на предмет своевременности направления районной администрацией в Минтруд РТ сведений для включения Ильдара в список граждан — получателей субсидии на приобретение жилья.

«В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверка продолжается», — заявили в ведомстве.

Лилия также обращалась за помощью к экс-депутату Госдумы Александру Сидякину и к зампреду комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксане Пушкиной. Они неоднократно направляли запросы в прокуратуру в интересах ребёнка-инвалида.

«Не может быть такого, что депутаты и прокурор города Казани — все видят нарушения законодательства, но у нас в республике чиновники считают это нормой, — возмущается Гисматуллина. — Я бы хотела задать вопрос мэру нашего города или президенту республики: почему наши дети лишаются права на получение защиты от государства? Не знаешь, к кому обращаться, кто защитит. Я не прошу хоромы в центре города. Я прошу выдать моему тяжелобольному ребёнку то, что предписано законом».