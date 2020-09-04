Эволюционный биолог рассказал о мутациях коронавируса

Эволюционный биолог Георгий Базыкин рассказал о мутациях коронавируса.

«Мутаций коронавируса сейчас известно очень много. На самом деле, чем больше геномов коронавируса вы «прочитаете», то есть исследуете, тем больше увидите мутаций», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, данный вирус использует РНК как свой генетический материал и очень быстро изменяется.

«В нашем исследовании, где были прочитаны геномы вирусов, выделенных у больных в России только за март — апрель, мы описали 119 разных вариантов этого вируса, которые возникли в результате многих мутаций», — отметил Базыкин.

Как уточнил эксперт, если смотреть на более поздние данные по России и по всему миру, то уже известны многие тысячи разных мутаций, и их количество будет расти, но это не значит, что свойства коронавируса существенно меняются.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России за сутки выявлен у 4 995 человек.