Названы регионы — лидеры России по уровню занятости населения

Во II квартале 2020 года лидером по занятости населения старше 15 лет среди регионов России стал Чукотский автономный округ — там уровень занятости составил 74,3%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился RT.

На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (71,7)%. Далее идут Магаданская область (68,4%), Ханты-Мансийский автономный округ (67,9%) и Камчатский край (67,7%).

Самый низкий уровень занятости зафиксирован в Северной Осетии (39,2%), Дагестане (43,2%), Карачаево-Черкесии (45,4%), Туве (49,2%), Адыгее (49,7%) и Ингушетии (49,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге занятость населения за указанный период составила 66,3% и 65,5% соответственно.

В среднем по стране уровень занятости населения страны во II квартале этого года составил 58%.

Это на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно методологии Росстата, уровень занятости населения — это отношение численности работающих граждан определённого возраста к общей численности населения соответствующей возрастной категории.

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