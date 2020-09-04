Басманный суд признал действия СК по ситуации с Навальным законными
- РИА Новости
«В удовлетворении жалобы отказать», — цитирует РИА Новости судью Евгению Николаеву.
Отмечается, что Николаева сообщила об отправке заявления ФБК о покушении на убийство для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Алексеем Навальным и оставляет за собой право на введение санкций по этому поводу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.
*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.