Басманный суд признал действия СК по ситуации с Навальным законными

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Басманный суд Москвы не удовлетворил жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* на действия Следственного комитета России по ситуации с Алексеем Навальным.
Басманный суд признал действия СК по ситуации с Навальным законными
  • РИА Новости

«В удовлетворении жалобы отказать», — цитирует РИА Новости судью Евгению Николаеву.

Отмечается, что Николаева сообщила об отправке заявления ФБК о покушении на убийство для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Алексеем Навальным и оставляет за собой право на введение санкций по этому поводу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

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