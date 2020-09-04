СК направил для проверки заявление о покушении на Алексея Навального

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RT
Центральный аппарат СК России поручил Западно-Сибирскому управлению на транспорте проверить заявление сторонников Алексея Навального о том, что на него якобы покушались.
СК направил для проверки заявление о покушении на Алексея Навального
  • Reuters

«Из СК России поступило информационное письмо — обращение передано для проверки в нижестоящее управление, в Западно-Сибирское управление СК России на транспорте», — цитирует РИА Новости судью Басманного суда Москвы Евгению Николаеву.

Как сообщалось, послы стран — членов НАТО проведут встречу 4 сентября, в пятницу, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Ранее стало известно, что МВД России проводит проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального в Омске.

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