СК направил для проверки заявление о покушении на Алексея Навального
- Reuters
«Из СК России поступило информационное письмо — обращение передано для проверки в нижестоящее управление, в Западно-Сибирское управление СК России на транспорте», — цитирует РИА Новости судью Басманного суда Москвы Евгению Николаеву.
Как сообщалось, послы стран — членов НАТО проведут встречу 4 сентября, в пятницу, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.
Ранее стало известно, что МВД России проводит проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального в Омске.