СК направил для проверки заявление о покушении на Алексея Навального

Центральный аппарат СК России поручил Западно-Сибирскому управлению на транспорте проверить заявление сторонников Алексея Навального о том, что на него якобы покушались.

«Из СК России поступило информационное письмо — обращение передано для проверки в нижестоящее управление, в Западно-Сибирское управление СК России на транспорте», — цитирует РИА Новости судью Басманного суда Москвы Евгению Николаеву.

Как сообщалось, послы стран — членов НАТО проведут встречу 4 сентября, в пятницу, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Ранее стало известно, что МВД России проводит проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального в Омске.