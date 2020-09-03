Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны коронавируса

Есть основания полагать, что Россия избежит второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов, выступая на сессии Столыпинского форума.

«Есть основания полагать, что мы избежим второй волны эпидемии», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил вице-премьер, первая волна привела к различным ограничениям для промышленности и проблемам в экономике.

«Я вам авторитетно заявляю, что этот период для предприятий ОПК пройден без срывов. Предприятия ОПК абсолютно точно выдержат все планы», — добавил он.

Ранее в РФПИ заявили, что Россия хорошо подготовлена, чтобы справиться со второй волной COVID-19.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что волны коронавируса в столице не ожидается.

Он заявлял, что вторая волна в Москве маловероятна.