Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны коронавируса

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Есть основания полагать, что Россия избежит второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов, выступая на сессии Столыпинского форума.
Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны коронавируса
  • РИА Новости

«Есть основания полагать, что мы избежим второй волны эпидемии», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил вице-премьер, первая волна привела к различным ограничениям для промышленности и проблемам в экономике.

«Я вам авторитетно заявляю, что этот период для предприятий ОПК пройден без срывов. Предприятия ОПК абсолютно точно выдержат все планы», — добавил он.

Ранее в РФПИ заявили, что Россия хорошо подготовлена, чтобы справиться со второй волной COVID-19.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что волны коронавируса в столице не ожидается

Он заявлял, что вторая волна в Москве маловероятна

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