Глава РФПИ заявил о готовности России ко второй волне коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хорошо подготовлена, чтобы справиться со второй волной коронавирусной инфекции COVID-19.

«У нас уже есть очень хорошие лекарственные препараты, системы тестирования, поэтому мы считаем, что мы хорошо подготовлены ко второй волне», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он выразил надежду, что вакцинация от COVID-19 пройдёт уже в октябре, что позволит предотвратить вторую волну вируса.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса.

По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от COVID-19.