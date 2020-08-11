Глава РФПИ заявил о готовности России ко второй волне коронавируса
- Reuters
«У нас уже есть очень хорошие лекарственные препараты, системы тестирования, поэтому мы считаем, что мы хорошо подготовлены ко второй волне», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он выразил надежду, что вакцинация от COVID-19 пройдёт уже в октябре, что позволит предотвратить вторую волну вируса.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса.
По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от COVID-19.