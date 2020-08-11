В ВОЗ прокомментировали регистрацию в России вакцины от коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы находимся в контакте с российскими властями. Дискуссия идёт о возможной преквалификации вакцины», — сказал он.
По его словам, согласно процедурам ВОЗ, эксперты организации должны провести преквалификацию нового продукта, чтобы выяснить, насколько он соответствует стандартам производства вакцин на международном уровне и является безопасным.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса.
По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.