Прокурор рассказал подробности дела Фургала

Прокурор в Басманном суде Москвы заявил, что у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала «было структурное подразделение, занимавшееся физической ликвидацией неугодных ему лиц».

Прокурор сообщил, что некоторые участники процесса «испытывают страх и трепет от главного обвиняемого и его соучастников».

«По настоящее время эта угроза не ликвидирована», — цитирует РИА Новости прокурора.

Он заявил, что «страх носит не голословный, а реальный характер».

Ранее в СК сообщили, что Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.

Фургал был задержан 9 июля, ему предъявили обвинение в организации убийств и покушения на жизнь предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

10 июля Фургал был арестован на два месяца.