Прокурор рассказал подробности дела Фургала

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Прокурор в Басманном суде Москвы заявил, что у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала «было структурное подразделение, занимавшееся физической ликвидацией неугодных ему лиц».
Прокурор рассказал подробности дела Фургала
  • РИА Новости

Прокурор сообщил, что некоторые участники процесса «испытывают страх и трепет от главного обвиняемого и его соучастников».

«По настоящее время эта угроза не ликвидирована», — цитирует РИА Новости прокурора.

Он заявил, что «страх носит не голословный, а реальный характер».

Ранее в СК сообщили, что Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.

Фургал был задержан 9 июля, ему предъявили обвинение в организации убийств и покушения на жизнь предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 

10 июля Фургал был арестован на два месяца.

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