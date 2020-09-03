Прокурор рассказал подробности дела Фургала
- РИА Новости
Прокурор сообщил, что некоторые участники процесса «испытывают страх и трепет от главного обвиняемого и его соучастников».
«По настоящее время эта угроза не ликвидирована», — цитирует РИА Новости прокурора.
Он заявил, что «страх носит не голословный, а реальный характер».
Ранее в СК сообщили, что Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.
Фургал был задержан 9 июля, ему предъявили обвинение в организации убийств и покушения на жизнь предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
10 июля Фургал был арестован на два месяца.