В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Севастополе подтверждено шесть новых случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Всего с начала года выявлено 530 случаев. В настоящее время в стационарах находятся 76 человек. Выздоровели 411, в том числе двое за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Омской области зафиксировали 43 новых случая COVID-19. В общей сложности в регионе более 9,4 тыс. заболевших, передаёт gorod55.ru со ссылкой на данные областного Минздрава.

Выздоровели 100 человек, всего — 7333.

Всего в России за сутки выявлено 4995 новых случаев коронавируса.