В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Кировской области зафиксировали 64 новых случая COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего с начала наблюдения обнаружено 6846 заболевших.

За сутки из госпиталей выписаны 44 человека. В общей сложности вылечены 5711 пациентов.

Также стало известно, что за сутки в Ульяновской области выявлено 94 новых случая COVID-19. Об этом информирует mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выписаны 297 пациентов.

Всего в России за сутки выявлено 4995 новых случаев коронавируса.