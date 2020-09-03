В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Кировской области зафиксировали 64 новых случая COVID-19 за сутки.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего с начала наблюдения обнаружено 6846 заболевших.

За сутки из госпиталей выписаны 44 человека. В общей сложности вылечены 5711 пациентов.

Также стало известно, что за сутки в Ульяновской области выявлено 94 новых случая COVID-19. Об этом информирует mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выписаны 297 пациентов.

Всего в России за сутки выявлено 4995 новых случаев коронавируса.

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