СК предъявил бизнесмену Быкову окончательное обвинение

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Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации двойного убийства в 1994 году, сообщили в Следственном комитете России.
СК предъявил бизнесмену Быкову окончательное обвинение
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«Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, в первой половине 1994 года у Быкова и члена его преступной группировки Александра Наумова произошёл конфликт. Вскоре перед автомобилем, в котором находился Быков, произошёл взрыв. Быков решил, что это организовал Наумов и его приятель Кирилл Войтенко, и поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову их убить.

Ранее Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году.

В июле Быкову было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.

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