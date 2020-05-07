Красноярский бизнесмен Быков задержан по делу о двойном убийстве

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Следственный комитет России сообщил о задержании предпринимателя, бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, который, по данным следствия, причастен к организации двойного убийства в 1994 году.
Красноярский бизнесмен Быков задержан по делу о двойном убийстве
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. 

По данным следствия, в 1994 году перед автомобилем, в котором находился Быков, произошёл взрыв.

«Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним (Александр) Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить», — заявили в СК.

В сообщении говорится, что Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлёк к этому членов возглавляемой им банды. 

В СК добавили, что 24 июля 1994 года исполнители убийства Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли Наумова и Войтенко.

Отмечается, что проведён полномасштабный комплекс следственных действий, в том числе получены показания Татаренкова о том, что вторым организатором убийства был Быков. 

«На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан, с ним выполняются следственные и процессуальные действия», — заявили в СК.

В феврале в Волгограде раскрыли убийство, совершённое в 1995 году.

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