В Волгограде раскрыли убийство, совершённое в 1995 году

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Сотрудники управлений МВД Волгограда и Тулы раскрыли убийство, совершённое в 1995 году.
В Волгограде раскрыли убийство, совершённое в 1995 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт волгоградского ведомства.

Задержан 51-летний подозреваемый, который находился в федеральном розыске. За прошедшее время он сменил имя и фамилию, а также женился. Мужчина проживал в Туле.

Определить причастность задержанного удалось благодаря генетической экспертизе.

В настоящее время мужчина находится в Волгограде. Он признал только то, что подделал паспорт. Отвечать на вопросы об убийстве подозреваемый отказался.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми раскрыли убийство, совершённое в 2002 году.

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