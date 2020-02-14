В Волгограде раскрыли убийство, совершённое в 1995 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт волгоградского ведомства.
Задержан 51-летний подозреваемый, который находился в федеральном розыске. За прошедшее время он сменил имя и фамилию, а также женился. Мужчина проживал в Туле.
Определить причастность задержанного удалось благодаря генетической экспертизе.
В настоящее время мужчина находится в Волгограде. Он признал только то, что подделал паспорт. Отвечать на вопросы об убийстве подозреваемый отказался.
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