Режим ЧС из-за пожаров расширили на весь район в Ростовской области

Режим чрезвычайной ситуации, введённый в связи с лесными пожарами на территории Митякинского сельского поселения в Ростовской области, распространили на весь Тарасовский район, сообщает МЧС России.

«В 18:00 02.09.2020 администрацией Тарасовского района введён режим ЧС на территории района», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее в Минприроды сообщили о введении ЧС на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района в Ростовской области.

Площадь лесных пожаров в Ростовской области выросла почти на 522 га, в настоящее время все пожары в четырёх районах в населённых пунктах локализованы.

В результате природных возгораний в Красносулинском районе области погиб один человек.