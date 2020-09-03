Режим ЧС из-за пожаров расширили на весь район в Ростовской области
- РИА Новости
«В 18:00 02.09.2020 администрацией Тарасовского района введён режим ЧС на территории района», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
Ранее в Минприроды сообщили о введении ЧС на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района в Ростовской области.
Площадь лесных пожаров в Ростовской области выросла почти на 522 га, в настоящее время все пожары в четырёх районах в населённых пунктах локализованы.
В результате природных возгораний в Красносулинском районе области погиб один человек.