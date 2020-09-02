В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Ростовской области

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В пресс-службе МЧС России рассказали о ситуации с лесными пожарами в Ростовской области.
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Ростовской области
  • © 61.mchs.gov.ru

Как рассказали агентству РИА Новости в ведомстве, спасатели ликвидировали угрозу распространения лесных пожаров на населённые пункты в регионе.

«Благодаря увеличенной группировке и оперативным действиям удалось снять угрозу перехода огня с лесных пожаров на населённые пункты, и в настоящее время все пожары в четырёх районах Ростовской области в населённых пунктах локализованы», — отметили в пресс-службе.

Вместе с этим в МЧС сообщили агентству, что площадь лесных пожаров в Ростовской области выросла почти на 522 га.

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Ростовской области выросла до 170 га. В результате возгораний уже погиб один человек, а на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

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