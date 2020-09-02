Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 170 га

Общая площадь пожаров в Ростовской области увеличилась до 170 га, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«По состоянию на 19:00 мск в Ростовской области действуют четыре ландшафтных пожара на общей площади 170 га», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наиболее сложная обстановка по-прежнему складывается в Тарасовском районе, где происходит горение в лесном массиве на площади 150 га.

По данным МЧС, в Белокалитвинском районе продолжается тушение лесного массива на площади 14,3 га.

Ранее сообщалось, что из хутора Дубы эвакуируют людей из-за угрозы лесного пожара.