Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 170 га

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Общая площадь пожаров в Ростовской области увеличилась до 170 га, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 170 га
  • © ГУ МЧС по Самарской области

«По состоянию на 19:00 мск в Ростовской области действуют четыре ландшафтных пожара на общей площади 170 га», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наиболее сложная обстановка по-прежнему складывается в Тарасовском районе, где происходит горение в лесном массиве на площади 150 га.

По данным МЧС, в Белокалитвинском районе продолжается тушение лесного массива на площади 14,3 га.

Ранее сообщалось, что из хутора Дубы эвакуируют людей из-за угрозы лесного пожара.

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