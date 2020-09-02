На территории сельского поселения в Ростовской области ввели режим ЧС
- © Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (минприроды РО)
Об этом сообщается на сайте Минприроды региона.
«В Тарасовском районе пожар перешёл на земли лесного фонда из хутора Садки. Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня, переход в стадию верхового лесного пожара. На территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района введён режим чрезвычайной ситуации», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в настоящее время ведётся борьба с двумя лесными пожарами — на территориях Тарасовского и Белокалитвинского районов.
По данным ведомства, источником возгорания в Белокалитвинском районе стал природный степной пожар, который также перекинулся на территорию садового товарищества «Пионер».
Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Ростовской области выросла до 170 га. В результате возгораний уже погиб один человек.