На территории сельского поселения в Ростовской области ввели режим ЧС

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На территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
На территории сельского поселения в Ростовской области ввели режим ЧС
  • © Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (минприроды РО)

Об этом сообщается на сайте Минприроды региона.

«В Тарасовском районе пожар перешёл на земли лесного фонда из хутора Садки. Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня, переход в стадию верхового лесного пожара. На территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района введён режим чрезвычайной ситуации», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время ведётся борьба с двумя лесными пожарами — на территориях Тарасовского и Белокалитвинского районов.

По данным ведомства, источником возгорания в Белокалитвинском районе стал природный степной пожар, который также перекинулся на территорию садового товарищества «Пионер».

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Ростовской области выросла до 170 га. В результате возгораний уже погиб один человек.

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