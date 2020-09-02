На территории сельского поселения в Ростовской области ввели режим ЧС

На территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщается на сайте Минприроды региона.

«В Тарасовском районе пожар перешёл на земли лесного фонда из хутора Садки. Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня, переход в стадию верхового лесного пожара. На территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района введён режим чрезвычайной ситуации», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время ведётся борьба с двумя лесными пожарами — на территориях Тарасовского и Белокалитвинского районов.

По данным ведомства, источником возгорания в Белокалитвинском районе стал природный степной пожар, который также перекинулся на территорию садового товарищества «Пионер».

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Ростовской области выросла до 170 га. В результате возгораний уже погиб один человек.