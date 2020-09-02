Роспотребнадзор разрешил очную работу преподавателей старше 65 лет

Роспотребнадзор разрешил работу в очной форме преподавателям вузов старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.

«В частности, изменён пункт 1.11, в котором говорится о невозможности очной работы преподавателей из групп риска. Теперь с учётом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал в интервью RT о начале учебного года в вузах.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в эфире НСН рассказала, что школы могут быть переведены на дистанционное обучение только в случае второй волны коронавируса и только на временной основе.