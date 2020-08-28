Фальков рассказал о начале учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал в интервью RT о начале учебного года в вузах.

«Если посмотреть, то почти 700 вузов начинают с 1 сентября обучение и только 20 вузов там с небольшой сдвижкой, 25 вузов, вернее. Из них 20 в сентябре и пять вузов там в октябре и ноябре, чуть позже, начинают учебный год. Это будет учебный год в очном формате. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что после того, что с нами произошло, даже очный формат теперь уже совершенно другой. Там гораздо больше дистанционных используется разного рода технологий, чем, скажем, ещё в прошлый год в это же время», — сказал он.

Ранее сообщалось, что студентов и сотрудников вузов не будут обязывать сдавать анализы на наличие коронавирусной инфекции до начала учебного года.