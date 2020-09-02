Мантуров заявил о возможности производства иностранной вакцины от COVID-19 в России

Короткая ссылка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в стране достаточно производственных площадок для массового производства вакцин от COVID-19, в том числе зарубежных.
Мантуров заявил о возможности производства иностранной вакцины от COVID-19 в России
  • РИА Новости

«Кто-то из фармпроизводителей будет производить не только гамалеевскую вакцину, но и в том числе иностранного производства. Здесь ничего предосудительного нет. У людей должен быть выбор», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, до конца года нужно выйти на темпы производства более 1,5 млн вакцин в месяц.

Как отметил Мантуров, важно, чтобы при переходе на более мощные реакторы не пострадали параметры вакцины.

Ранее министр заявил в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.

«Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 4952 случая COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить