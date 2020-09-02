Мантуров заявил о возможности производства иностранной вакцины от COVID-19 в России

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в стране достаточно производственных площадок для массового производства вакцин от COVID-19, в том числе зарубежных.

«Кто-то из фармпроизводителей будет производить не только гамалеевскую вакцину, но и в том числе иностранного производства. Здесь ничего предосудительного нет. У людей должен быть выбор», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, до конца года нужно выйти на темпы производства более 1,5 млн вакцин в месяц.

Как отметил Мантуров, важно, чтобы при переходе на более мощные реакторы не пострадали параметры вакцины.

Ранее министр заявил в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.

«Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 4952 случая COVID-19.