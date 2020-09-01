Эксперт дала рекомендации по укреплению иммунитета

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Врач-иммунолог, диетолог Марина Аплетаева дала рекомендации по укреплению иммунитета.
Эксперт дала рекомендации по укреплению иммунитета
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Мы всё время должны работать над тем, чтобы у нас был крепкий иммунитет. Это многокомпонентная программа. Это и питание, и оздоровление, и физическая нагрузка — всё это улучшает наш иммунный статус», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, никаких специфических препаратов в данном случае не нужно.

Как отметила эксперт, для профилактики любого заболевания важно максимально исключить контакты с заболевшими.

Кроме того, Аплетаева сообщила, что только в долгосрочной перспективе включение в рацион какого-либо вида продуктов может оказать положительный эффект.

«Сезонность фруктовая и овощная заложена в природе, и то, что нам нужнее всего осенью, созревает именно в этот период. Так что необязательно есть какую-то экзотику, которая привезена к нам за десятки тысяч километров, — сезонные наши овощи и фрукты тоже помогают», — уточнила она.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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