Эксперт оценил перспективы борьбы с COVID-19

Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук доктор биологических наук Константин Северинов оценил перспективы борьбы с коронавирусом.

«Мне кажется, что скорость, с которой разрабатываются вакцины, такова, что одобренные и работающие будут в достаточных количествах, чтобы остановить распространение нового коронавируса до того, как он захватит весь мир», — заявил эксперт в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, из 7,8 млрд населения планеты заболели менее 26 млн, очень многие из которых уже вылечились.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.