В Москве рассказали об обеспечении безопасности в День знаний
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные городского Департамента региональной безопасности.
В государственных образовательных организациях выставлены круглосуточные посты охраны, установлены металлодетекторы.
В школах функционируют кнопки экстренного вызова наряда полиции.
Ранее в Москве рассказали о графике работы праздничных площадок в День города.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Челябинска приняли решение о проведении Дня города, большая часть мероприятий пройдёт в онлайн-режиме.