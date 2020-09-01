В Москве рассказали об обеспечении безопасности в День знаний

В Москве более 7,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечивали безопасность мероприятий в День знаний.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные городского Департамента региональной безопасности.

В государственных образовательных организациях выставлены круглосуточные посты охраны, установлены металлодетекторы.

В школах функционируют кнопки экстренного вызова наряда полиции.

Ранее в Москве рассказали о графике работы праздничных площадок в День города.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Челябинска приняли решение о проведении Дня города, большая часть мероприятий пройдёт в онлайн-режиме.