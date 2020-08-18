Власти Челябинска приняли решение о проведении Дня города

Короткая ссылка
Власти Челябинска приняли решение о проведении Дня города, большая часть мероприятий пройдёт в онлайн-режиме.
Власти Челябинска приняли решение о проведении Дня города
  • © commons.wikimedia.org

«Мы склоняемся к тому, чтобы праздник был общим. Чтобы состоялись Парад мод, праздничный концерт и другие традиционные для Дня города мероприятия. Почти всё пройдёт с 11 по 13 сентября в онлайн-режиме, так как Роспотребнадзор пока не снял ограничений на массовые мероприятия», — цитирует URA.RU вице-мэра по социальным вопросам Сергея Авдеева.

Решение по проведению фейерверка будет принято позже.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить