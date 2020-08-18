Власти Челябинска приняли решение о проведении Дня города, большая часть мероприятий пройдёт в онлайн-режиме.

«Мы склоняемся к тому, чтобы праздник был общим. Чтобы состоялись Парад мод, праздничный концерт и другие традиционные для Дня города мероприятия. Почти всё пройдёт с 11 по 13 сентября в онлайн-режиме, так как Роспотребнадзор пока не снял ограничений на массовые мероприятия», — цитирует URA.RU вице-мэра по социальным вопросам Сергея Авдеева.

Решение по проведению фейерверка будет принято позже.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.