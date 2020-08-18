В Москве рассказали о графике работы праздничных площадок в День города

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Праздничные площадки в День города в Москве будут работать 5 и 6 сентября с 10:00 до 22:00.
В Москве рассказали о графике работы праздничных площадок в День города
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Запланированы исторические реконструкции, интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения.

90 музеев и выставочных залов сделают бесплатный доступ.

Все мероприятия пройдут с соблюдением правил санитарной безопасности. Например, участники пленэров должны иметь при себе средства индивидуальной защиты. Вход на некоторые акции организуют по предварительной записи.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Челябинска приняли решение о проведении Дня города, большая часть мероприятий пройдёт в онлайн-режиме.

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