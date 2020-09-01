Лавров оценил заявления западных стран по ситуации с Навальным

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления западных стран по ситуации с Алексеем Навальным, находящимся в коме.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Лаврова в МГИМО.

По словам Лаврова, России сейчас выдвигают требования, чтобы «врачи в Омске немедленно представили свои заключения» и чтобы «провели расследование по поводу того, что Навальный попал в кому».

Министр заявил, что Навальный в больнице Омска пролежал «чуть более суток» и «уже все западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации».

«Вот он наконец уже неделю как находится в Германии, немецкие врачи тоже никакой информации не дают», — сказал Лавров.

Он добавил, что почему-то никто к немецким врачам подобных требований не выдвигает и не осуждает их.

«Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда всё это произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло, что, повторяю, пока неясно», — сказал Лавров.

По его словам, немецкие врачи пока не могут передать России соответствующую информацию.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что ГП попросила предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Навального.

Позже в Министерстве юстиции Германии подтвердили, что получили запрос от российской стороны по поводу госпитализации Навального.

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия.

Навального госпитализировали в Омске. Основным «рабочим диагнозом» медработники называли нарушение обмена веществ.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.