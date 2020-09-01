Названы самые перспективные образовательные направления

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Александра Рыкова
Вице-президент сервиса по поиску работы Superjob Елена Никифорова в беседе с RT рассказала, какие направления в образовании считаются наиболее перспективными.
Названы самые перспективные образовательные направления
  • globallookpress.com

«Различные исследования в этом направлении однозначно говорят о том, что техническое, биотехническое и IT направление наиболее востребованы и прямо сейчас, и в долгосрочной перспективе», — рассказала она. 

Также, по мнению эксперта, перспективными считаются человекоориентированные сферы — всё, что относится к коммуникации с людьми, например, образование, сфера услуг, психология, медицина.

«Мне не очень нравится говорить, что есть «неперспективные» направления, потому что каждая сфера необходима и значима, а каждый специалист — ценная единица рынка труда. Смысл в том, что учиться чему-то одному сейчас неэффективно, потому что все профессии будут жить на стыке различных компетенций. Это связано с автоматизацией и роботизацией всех процессов», — пояснила Никифорова. 

Подробнее о том, как на выбор специальности влияет профориентация и в каком возрасте она наиболее эффективна — в материале RT. 

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