Космонавты с борта МКС поздравили российских школьников с 1 сентября

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Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили школьников с началом учебного года с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в Twitter «Роскосмоса».
Космонавты с борта МКС поздравили российских школьников с 1 сентября
  • © twitter.com/roscosmos

«Дорогие ребята! Поздравляем вас с Днём знаний! На орбите этот праздник у нас каждый день — ведь каждый день мы узнаём что-то новое, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землёй из иллюминаторов», — отметил Иванишин.

Вагнер, в свою очередь, пожелал школьникам узнавать новое каждый день и быть любознательными.

«Желаем вам космических успехов в учебе и звёздного будущего», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 75 регионов России проведут торжественные линейки в школах 1 сентября.

НСН также передавала слова председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, которая заявила, что школы могут быть переведены на дистанционное обучение только в случае второй волны коронавируса и только на временной основе.

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