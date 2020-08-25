Минпросвещения: школы регионов готовы соблюдать санитарные требования

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Регионы подтвердили готовность в новом учебном году выполнять требования Роспотребнадзора в школах, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Минпросвещения: школы регионов готовы соблюдать санитарные требования
  • РИА Новости

Соответствующее заявление было сделано в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

«Мы собрали информацию из регионов, они также подтвердили готовность выполнять требования Роспотребнадзора», — цитирует Кравцова пресс-служба партии.

Министр сообщил, что десять регионов отказались от масштабных линеек 1 сентября, но организуют праздничные мероприятия для первоклассников.

Кроме того, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в школьных классах должны заниматься не более 25 человек одновременно. В противном случае необходимо организовать вторую смену.

Ранее Минпросвещения заявило, что новый учебный год в России не будет переноситься и традиционно начнётся 1 сентября.

Телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.

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