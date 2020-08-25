Минпросвещения: школы регионов готовы соблюдать санитарные требования
- РИА Новости
Соответствующее заявление было сделано в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.
«Мы собрали информацию из регионов, они также подтвердили готовность выполнять требования Роспотребнадзора», — цитирует Кравцова пресс-служба партии.
Министр сообщил, что десять регионов отказались от масштабных линеек 1 сентября, но организуют праздничные мероприятия для первоклассников.
Кроме того, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в школьных классах должны заниматься не более 25 человек одновременно. В противном случае необходимо организовать вторую смену.
Ранее Минпросвещения заявило, что новый учебный год в России не будет переноситься и традиционно начнётся 1 сентября.
Телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.