В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве

В Кремле рассчитывают, что виновные в избиении блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему. Но мы знаем, что проверки проводят наши правоохранители... Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», — приводит Интерфакс его слова.

Как отметил представитель Кремля, он бы не стал выстраивать в данной ситуации «никаких цепочек».

Вечером 30 августа сообщалось, что Егор Жуков был избит у своего дома в Москве.

По факту произошедшего полиция организовала проверку, а позднее возбудила уголовное дело.