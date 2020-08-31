В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве
- РИА Новости
«Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему. Но мы знаем, что проверки проводят наши правоохранители... Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», — приводит Интерфакс его слова.
Как отметил представитель Кремля, он бы не стал выстраивать в данной ситуации «никаких цепочек».
Вечером 30 августа сообщалось, что Егор Жуков был избит у своего дома в Москве.
По факту произошедшего полиция организовала проверку, а позднее возбудила уголовное дело.