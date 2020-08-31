Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова

По факту избиения блогера Егора Жукова в Москве проводится проверка. Об этом заявили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Отмечается, что в ОМВД по Можайскому району Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. По словам потерпевшего, двое неизвестных избили его и скрылись.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ («Побои»)», —приводит ТАСС заявление.

Ранее представитель Жукова подтвердил его избиение.

6 декабря Жукова приговорили к трём годам условно по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в интернете.

В феврале Мосгорсуд признал приговор законным.