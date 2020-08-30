В Москве избили Егора Жукова

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Осуждённый за призывы к экстремизму студент ВШЭ Егор Жуков избит у своего дома в Москве. Об этом сообщили сторонники блогера, информацию подтвердил его представитель.
В Москве избили Егора Жукова
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«На него напали около дома несколько «титушек», вот сейчас он едет в полицию, а оттуда — в больницу», — цитирует РБК представителя Жукова.

По его словам, лицо у молодого человека «прям всмятку», но «ходит сам и на позитиве».

Ранее команда Жукова заявила в Telegram-канале со ссылкой на очевидцев, что нападение совершили два человека, которые впоследствии скрылись на самокатах. 

В МВД пока не комментировали происшествие.

6 декабря Жукова приговорили к трём годам условно по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в интернете.

В феврале Мосгорсуд признал приговор законным.

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