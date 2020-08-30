В Москве избили Егора Жукова
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«На него напали около дома несколько «титушек», вот сейчас он едет в полицию, а оттуда — в больницу», — цитирует РБК представителя Жукова.
По его словам, лицо у молодого человека «прям всмятку», но «ходит сам и на позитиве».
Ранее команда Жукова заявила в Telegram-канале со ссылкой на очевидцев, что нападение совершили два человека, которые впоследствии скрылись на самокатах.
В МВД пока не комментировали происшествие.
6 декабря Жукова приговорили к трём годам условно по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в интернете.
В феврале Мосгорсуд признал приговор законным.