Глава Башкирии заявил о завершении конфликта вокруг горы Куштау

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Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия-24» отметил, что конфликт вокруг разработки горы (шихану) Куштау Башкирской содовой компанией исчерпан.
Глава Башкирии заявил о завершении конфликта вокруг горы Куштау
  • © Wikimedia/ WadPol

«Давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединённо и очень солидарно сказали «нет», мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать», — цитирует его РИА Новости.

Хабиров также сообщил, что прокуратура и правоохранительные органы изучат обстоятельства сделки по приватизации Башкирской содовой компании, в результате которой государству был нанесён ущерб в несколько десятков миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что горе Куштау дадут статус природного памятника.

Протесты у горы Куштау начались 3 августа, после того как БСК приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки.

Российский лидер Владимир Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над активами БСК.

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