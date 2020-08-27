Глава Башкирии заявил о завершении конфликта вокруг горы Куштау
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«Давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединённо и очень солидарно сказали «нет», мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать», — цитирует его РИА Новости.
Хабиров также сообщил, что прокуратура и правоохранительные органы изучат обстоятельства сделки по приватизации Башкирской содовой компании, в результате которой государству был нанесён ущерб в несколько десятков миллиардов рублей.
Ранее стало известно, что горе Куштау дадут статус природного памятника.
Протесты у горы Куштау начались 3 августа, после того как БСК приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки.
Российский лидер Владимир Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над активами БСК.