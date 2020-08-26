Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.

«Я обещаю, что после оглашения приговора расскажу всю подноготную этого дела — то, чего до сих пор не знает никто. А до окончания следствия я не имею права раскрывать детали», — сказал он телеканалу «Москва 24».

21 августа стало известно, что Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, который представлял его интересы в суде. 24 августа Пашаев заявил, что актёр вновь заключил с ним соглашение.

Также, как отметил в ходе заседания Ефремов, он «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент смертельного ДТП в центре Москвы.