Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

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Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Я обещаю, что после оглашения приговора расскажу всю подноготную этого дела — то, чего до сих пор не знает никто. А до окончания следствия я не имею права раскрывать детали», — сказал он телеканалу «Москва 24».

21 августа стало известно, что Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, который представлял его интересы в суде. 24 августа Пашаев заявил, что актёр вновь заключил с ним соглашение.

Также, как отметил в ходе заседания Ефремов, он «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент смертельного ДТП в центре Москвы.

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